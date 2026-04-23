O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez nesta quinta-feira (23) uma visita técnica às obras de construção do CER 3 (Centro Especializado em Reabilitação), em São José dos Campos. A unidade tem custo de mais de R$ 7 milhões para construção e equipamentos, com investimento do governo federal. O município entra com o custeio e a equipe de 50 profissionais.

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As obras estão em fase final e o centro deve ser inaugurado até julho deste ano. A nova unidade será referência no atendimento em reabilitação física, intelectual e auditiva na cidade e para Paraibuna e Monteiro Lobato, incluindo espaços para atendimento de autistas.