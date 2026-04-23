O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez nesta quinta-feira (23) uma visita técnica às obras de construção do CER 3 (Centro Especializado em Reabilitação), em São José dos Campos. A unidade tem custo de mais de R$ 7 milhões para construção e equipamentos, com investimento do governo federal. O município entra com o custeio e a equipe de 50 profissionais.
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As obras estão em fase final e o centro deve ser inaugurado até julho deste ano. A nova unidade será referência no atendimento em reabilitação física, intelectual e auditiva na cidade e para Paraibuna e Monteiro Lobato, incluindo espaços para atendimento de autistas.
Também estão previstos serviços de avaliação e prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, e ainda ambulatórios de ostomia e enfermagem.
Com 1.690 metros quadrados de área construída, em um terreno de 5.260 metros quadrados, o prédio contará com estacionamento próprio, facilitando o acesso dos usuários. O CER de porte 3 está localizado na região sul, atrás da Casa do Idoso Sul, no bairro Bosque dos Eucaliptos.
Avaliação
“Esse Centro Especializado de Reabilitação tem uma característica especial, porque é um novo projeto arquitetônico do Ministério da Saúde, que tem jardim sensorial, tem sala multissensorial, exatamente com olhar para o transtorno do espectro do autismo”, disse Padilha.
“Feliz de ver a obra caminhando num ritmo bom, a estrutura respeitando tudo o que está determinado no projeto. E como disse o secretário, a expectativa que a gente possa já colocar, concluir a obra, equipar já no mês de julho. Está-se falando aqui no dia do aniversário da cidade”, afirmou.
Durante a visita, Padilha disse que o governo federal vem investindo em todo o Vale do Paraíba na área da saúde.
“Mais uma vez o presidente Lula mostra que ele é o maior presidente para a saúde aqui do Vale do Paraíba. São investimentos desde uma grande maternidade pelo PAC em São José dos Campos, que já está em obra, unidades básicas de saúde em vários municípios, equipamentos que vão para as unidades base de saúde, equipamentos que vão fazer mais exames, teleconsulta, investimento na nova central de regulação do Samu, renovação da frota do Samu. Ficou seis anos sem o governo federal comprar uma ambulância que é a UTI, e o governo do presidente Lula voltou a investir no Samu”, afirmou Padilha.