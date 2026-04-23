A investigação sobre o esquema milionário de fraude contra imigrantes brasileiros nos Estados Unidos tem conexão direta com o Vale do Paraíba: a empresa apontada como pivô do caso tem sede em São José dos Campos.

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Segundo autoridades americanas, o grupo utilizava uma estrutura empresarial para dar aparência de legalidade aos serviços oferecidos a brasileiros que buscavam regularização migratória nos EUA.