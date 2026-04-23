O novo sistema informatizado de gestão pública que será contratado pela Prefeitura de Taubaté deve custar R$ 23,5 milhões em 60 meses (cinco anos), o que representaria um custo anual de até R$ 4,7 milhões - essa despesa deve ser dividida com outros órgãos da administração direta e indireta do município, o que inclui Unitau (Universidade de Taubaté), fundações universitárias, IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) e Câmara.

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O valor de R$ 23,5 milhões foi a proposta da Embras (Empresa Brasileira de Tecnologia Limitada), de Pindamonhangaba, que ficou em primeiro lugar na licitação promovida pela Prefeitura, que previa custo máximo de R$ 31,7 milhões (R$ 6,3 milhões por ano).