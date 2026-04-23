O São José está no grupo 4 da Copa Paulista, ao lado de Santo André, São Bernardo e São Caetano. E o torneio começa no dia 18 de julho, após a Copa do Mundo, com final prevista para o dia 18 de outubro.

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A confirmação veio na tarde desta quinta-feira (23), após o Conselho técnico realizado na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol). A Águia do Vale é o único time da região confirmado na disputa do campeonato, que em 2026 terá 16 times.