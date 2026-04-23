23 de abril de 2026
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MARTINS PEREIRA

São José conhece adversários e data da Copa Paulista; confira

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação SJEC
São José conhece adversários e data da Copa Paulista; confira
São José conhece adversários e data da Copa Paulista; confira

O São José está no grupo 4 da Copa Paulista, ao lado de Santo André, São Bernardo e São Caetano. E o torneio começa no dia 18 de julho, após a Copa do Mundo, com final prevista para o dia 18 de outubro.

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A confirmação veio na tarde desta quinta-feira (23), após o Conselho técnico realizado na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol). A Águia do Vale é o único time da região confirmado na disputa do campeonato, que em 2026 terá 16 times.

Na primeira fase regionalizada, os times se enfrentam dentro dos grupos, em turno e returno, com o campeão de cada chave garantindo vaga nas quartas de final. Já o segundo e o terceiro de cada grupo vão para um play in, onde o time com a 5ª melhor campanha enfrenta o 9º; o 6º joga contra o 10º; o 7º enfrenta o 11º; e o 8º joga contra o 12º.

Segundo a FPF, nesta fase, não haverá cômputo da pontuação para efeito de melhor campanha. Nas quartas de final, se enfrentarão o 1º colocado de uma das chaves com a melhor campanha e o vencedor do play in com a 4ª campanha e assim sucessivamente; enquanto na semifinal se enfrentam a equipe de melhor campanha na somatória geral com a quarta campanha, tendo ainda o confronto entre a segunda e a terceira melhor campanha na outra partida.

Em caso de empates no placar agregado nas fases eliminatórias, a classificação ou o título serão decididos nos pênaltis.

Assim como nos anos anteriores, o campeão escolhe entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro. E o vice fica com a outra opção. Em 2023, o São José foi vice-campeão e ficou com a vaga na Série D após a Portuguesa Santista preferir a Copa do Brasil.

Confira os grupos da Copa Paulista

Grupo 1

  • Bandeirante
  • Grêmio Prudente
  • Linense
  • Marília

Grupo 2

  • Comercial
  • Noroeste
  • União São João
  • XV de Piracicaba

Grupo 3

  • Juventus
  • Osasco Sporting
  • Paulista
  • Primavera

Grupo 4

  • Santo André
  • São Bernardo
  • São Caetano
  • São José

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