Um casal de São José dos Campos está entre os quatro brasileiros presos nos Estados Unidos sob suspeita de envolvimento em um esquema milionário de fraude contra imigrantes. Os suspeitos teriam movimentado mais de US$ 20 milhões, segundo autoridades americanas.

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As prisões ocorreram na quarta-feira (22) e incluem Vagner Soares de Almeida, apontado como líder do grupo e fundador da Legacy Imigra, a esposa dele, Juliana Colucci, além de Ronaldo Decampos e Lucas Felipe Trindade Silva. Vagner e Juliana são de São José dos Campos, onde está sediada a Legacy.

Esquema prometia regularização migratória