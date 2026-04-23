A morte da cabeleireira Isabela Chicarino, aos 30 anos, após complicações no parto, gera forte comoção em Queluz e em cidades do Vale do Paraíba. Nesta suíte, o destaque são as manifestações de carinho, fé e despedida que tomaram conta das redes sociais desde a confirmação do óbito, na quarta-feira (22).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Amigos, clientes e familiares compartilham relatos que evidenciam o impacto da perda e destacam o legado deixado pela jovem, especialmente a filha recém-nascida, Clarinha, que sobreviveu e segue sob cuidados da família.
“Vai em paz e brilha aí em cima”, diz amiga
Entre os depoimentos mais emocionantes está o da amiga Mara Azevedo, que destacou a corrente de orações realizada nos últimos dias pela recuperação de Isabela.
“Procuramos sempre uma resposta para essas perdas. Oramos, pedimos para Deus curar, restaurar a saúde da Isa… Mas hoje quis o Senhor recebê-la em seus braços. Você deixou um legado e a Clarinha, que será muito amada. Vai em paz e brilha aí em cima.”
A mensagem reflete o sentimento compartilhado por muitos: a dificuldade em compreender a perda diante da mobilização espiritual que se formou em torno da cabeleireira.
“Saudades eternas”, escreve amigo
O tom de despedida também aparece nas palavras de Eliezer Herculano, que classificou Isabela como uma “guerreira”.
“Saudades eternas de alguém que nunca será esquecido. Que Deus a receba com amor e que você descanse em paz. Obrigado por tudo. Te amo infinitamente.”
Já Lucia Braga reforçou o impacto da notícia entre pessoas próximas: “Que Deus conforte os corações nesse momento tão difícil. Vá em paz, minha amiga.”
“Ela era luz”, diz amiga da família
No Facebook, Regina Biondi relembrou momentos vividos ao lado de Isabela e destacou sua personalidade e trajetória profissional.
“Isabela era luz, força e sensibilidade. Uma artista que transformava vidas, valorizava mulheres e fazia cada uma se sentir única. Seu amor permanece em tudo o que construiu e, principalmente, em sua filha.”
A publicação também direciona solidariedade à família, especialmente à irmã da vítima, Mayara.
Relembre o caso
Isabela morreu após complicações durante o parto. Dias antes, ela já havia sinalizado nas redes sociais que enfrentava problemas de saúde e se afastaria do trabalho.
A filha, Clarinha, nasceu com vida e tem mobilizado uma rede de apoio entre familiares e amigos. Até o momento, as causas exatas da morte não foram oficialmente esclarecidas. O caso ganhou ampla repercussão e pode ser analisado por autoridades de saúde, conforme a evolução da apuração médica.
Legado e mobilização
Conhecida pelo trabalho como cabeleireira, Isabela era descrita como dedicada, acolhedora e apaixonada pela profissão. Clientes e amigos ressaltam o cuidado com cada atendimento e o impacto positivo que ela deixava por onde passava.
A mobilização nas redes sociais também tem se voltado à filha recém-nascida, que agora representa, para muitos, a continuidade do legado deixado pela mãe.