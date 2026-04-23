A morte da cabeleireira Isabela Chicarino, aos 30 anos, após complicações no parto, gera forte comoção em Queluz e em cidades do Vale do Paraíba. Nesta suíte, o destaque são as manifestações de carinho, fé e despedida que tomaram conta das redes sociais desde a confirmação do óbito, na quarta-feira (22).

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Amigos, clientes e familiares compartilham relatos que evidenciam o impacto da perda e destacam o legado deixado pela jovem, especialmente a filha recém-nascida, Clarinha, que sobreviveu e segue sob cuidados da família.

“Vai em paz e brilha aí em cima”, diz amiga