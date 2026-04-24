O atraso na entrega dos novos ônibus elétricos para São José dos Campos pode provocar um novo adiamento da publicação do edital de licitação para a nova operação do transporte público municipal, além de extensão do contrato emergencial com as atuais operadoras.

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Inicialmente prevista para abril e depois agosto e outubro de 2025, a licitação foi adiada para o começo de 2026, para que fossem feitos ajustes técnicos complementares no edital.