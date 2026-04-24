O atraso na entrega dos novos ônibus elétricos para São José dos Campos pode provocar um novo adiamento da publicação do edital de licitação para a nova operação do transporte público municipal, além de extensão do contrato emergencial com as atuais operadoras.
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Inicialmente prevista para abril e depois agosto e outubro de 2025, a licitação foi adiada para o começo de 2026, para que fossem feitos ajustes técnicos complementares no edital.
No entanto, após atraso na entrega dos ônibus elétricos, o prefeito Anderson Farias (PSD) já admite ter que lançar o edital apenas no segundo semestre deste ano.
“Talvez a licitação de operação a gente atrase também um pouco, atrase a sua aplicação. Então, a gente deixa para acontecer no segundo semestre, mas isso ainda está sendo decidido”, disse Anderson na manhã desta quinta-feira (23), durante evento no Paço.
A licitação para o fornecimento de 400 ônibus elétricos foi vencida pela empresa Green Energy, que entregou apenas 20 veículos até o momento. O contrato é de R$ 2,7 bilhões pelo aluguel dos ônibus por 15 anos.
Concorrência
Outra concorrência vai definir a empresa responsável por operar todo o sistema de transporte, incluindo os 12 VLPs (Veículos Leves Sobre Pneus), que operam na Linha Verde, e os 400 ônibus elétricos, que deveriam ser incorporados gradualmente ao sistema até setembro de 2026. O atraso na entrega dos veículos fez o prazo final passar para fevereiro de 2027.
A cidade recebeu apenas 25% dos novos ônibus elétricos previstos para chegar até janeiro de 2026. Foram entregues 20 dos 80 veículos previstos até o primeiro mês do ano. Faltam 380 veículos a serem entregues.
O que não deve mudar, segundo Anderson, é o lançamento de editais para a compra de equipamentos para o carregamento dos ônibus elétricos.
“Os outros editais a gente solta agora, que são os editais de compra de equipamentos, de carregadores, para poder fazer o terceiro pátio de carregamento”, afirmou.
Empresas
O atraso na entrega dos ônibus elétricos também deve provocar uma extensão do contrato emergencial com as atuais empresas que operam o transporte público.
O transporte público é operado em São José pelas empresas Expresso Maringá, Joseense e Viação Saens Peña. Elas atuam atualmente com um contrato emergencial, que se encerra em setembro de 2026.
“A gente entra num processo também de conversa com eles também [empresas que operam o sistema], se for necessário, para que a gente possa prorrogar esses contratos”, disse Anderson.
“Temos que fazer de forma muito concomitantemente entre operação e [a entrega] dos carros, para eu ter a operação. A gente tem que fazer tudo muito bem casado do ponto de vista das agendas, do planejamento. Isso está sendo feito”, afirmou o prefeito de São José.
Que completou: “As empresas que estão operando aqui na cidade são empresas que estão abertas, de acordo com todo esse processo, mesmo porque eles não têm prejuízo algum com relação a isso de fazer a troca da nossa frota. Não é um prejuízo, mas é um atraso na mudança do sistema”.