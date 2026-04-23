Pena de morte.
Sentado no banco dos réus, Douglas Henrique Ferreira da Silva, de 25 anos, é condenado à morte em São José dos Campos. Diante dele, o PCC (Primeiro Comando da Capital) é a lei, o juiz e o carrasco. Friamente, a sentença é executada. Oito tiros e o corpo do jovem é desovado na Estrada do Capuava, na zona sul.
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Investigação realizada pela Polícia Civil expôs, em detalhes inéditos, o funcionamento do chamado “tribunal do crime” do PCC, descrevendo, passo a passo, como integrantes da facção sequestraram, mantiveram em cárcere, “julgaram” e executaram Douglas.
O crime ocorreu entre os dias 4 de agosto e 1º de setembro de 2022. No último dia 16 de abril, a Justiça condenou quatro membros do PCC pelo crime.
Segundo a decisão judicial, os réus atuaram de forma coordenada, evidenciando uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, hierarquia e regras próprias. Os condenados responderam por homicídio qualificado, sequestro e participação em organização criminosa.
Sequestro sob ameaça armada
De acordo com a investigação, em 4 de agosto de 2022, a companheira de Douglas passou a suspeitar que ele tivesse abusado sexualmente de suas filhas. O PCC tomou conhecimento do caso.
Integrantes da facção abordaram Douglas, que estava trabalhando em um condomínio, instalando internet. Com armas nas mãos, os criminosos avisaram que tratava-se de um "tribunal do crime" e obrigaram o alvo a entrar no carro.
Sem chance de reação, Douglas foi colocado no banco traseiro e levado até um imóvel previamente escolhido para servir como local do “julgamento”. Outro carro acompanhava a ação, reforçando o planejamento do crime.
O “tribunal”: interrogatório e pressão
No cativeiro, teve início o chamado tribunal do crime. Douglas foi submetido a interrogatórios sucessivos, em que negava ter praticado qualquer abuso. Integrantes da facção se revezavam entre perguntas e vigilância armada (a “contenção”).
Além disso, testemunhas foram levadas ao local para sustentar a acusação contra a vítima. Até mesmo crianças foram ouvidas, de acordo com a investigação. Mesmo sob pressão, ameaças e privação de liberdade, Douglas negou todas as acusações durante o “julgamento”.
Noite sob cárcere e reforço do grupo
Horas depois, novos integrantes da facção chegaram ao local, ampliando o grupo responsável pela decisão. Os interrogatórios foram retomados, indicando que a sentença não seria individual, mas coletiva.
Douglas passou a noite sob vigilância constante, sem qualquer possibilidade de defesa real.
Decisão vem de instância superior
Na manhã seguinte, a vítima foi levada a outro ponto da cidade, onde ocorreu a etapa final.
Segundo a Justiça, os criminosos consultaram membros de hierarquia superior dentro da facção antes de decidir o destino de Douglas. A decisão foi unânime: morte.
Execução com oito tiros
Após a condenação informal, Douglas foi levado a um local isolado. Ali, foi executado com oito disparos de arma de fogo. O laudo necroscópico confirmou que a causa da morte foi hemorragia interna traumática aguda provocada pelos tiros.
O corpo foi abandonado posteriormente em uma estrada da cidade.
Organização criminosa e intimidação
Para a Justiça, o caso é emblemático do funcionamento do PCC fora do sistema prisional.
A sentença aponta que a facção mantém um sistema paralelo de “justiça”, onde pessoas acusadas de violar suas regras são sequestradas, julgadas e podem ser executadas. Além disso, o objetivo vai além da punição: trata-se de uma estratégia de imposição de poder e intimidação da população.