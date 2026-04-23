Pena de morte.

Sentado no banco dos réus, Douglas Henrique Ferreira da Silva, de 25 anos, é condenado à morte em São José dos Campos. Diante dele, o PCC (Primeiro Comando da Capital) é a lei, o juiz e o carrasco. Friamente, a sentença é executada. Oito tiros e o corpo do jovem é desovado na Estrada do Capuava, na zona sul.

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Investigação realizada pela Polícia Civil expôs, em detalhes inéditos, o funcionamento do chamado “tribunal do crime” do PCC, descrevendo, passo a passo, como integrantes da facção sequestraram, mantiveram em cárcere, “julgaram” e executaram Douglas.