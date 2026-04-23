A Prefeitura de São José dos Campos lançou nesta quinta-feira (23) a campanha Imposto de Renda Solidário 2026, que visa aumentar a destinação do imposto de renda para projetos sociais na cidade, via fundos municipais.

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No ano passado, com potencial de chegar a R$ 92 milhões, a cidade recebeu a destinação de apenas R$ 2,4 milhões, 2,63% do que poderia ter sido repassado pelos contribuintes.