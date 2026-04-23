O São José Futsal visita o Magnus na noite desta sexta-feira (24), a partir das 19h45, na Arena Sorocaba, pela primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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E o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, busca sua primeira vitória no torneio. Isso porque, em três jogos já disputados, soma apenas um ponto, com duas derrotas e um empate.