O São José Futsal visita o Magnus na noite desta sexta-feira (24), a partir das 19h45, na Arena Sorocaba, pela primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).
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E o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, busca sua primeira vitória no torneio. Isso porque, em três jogos já disputados, soma apenas um ponto, com duas derrotas e um empate.
O empate veio no jogo passado, em casa, quando ficou nos 2 a 2 contra o Santo André. Agora, encara um rival que é uma das principais forças do país.
No momento, os joseenses estão em 15º e penúltimo lugar, na zona de rebaixamento para a segunda divisão, o que seria algo inédito na história do clube da região. Por sua vez, o Magnus tem 6 pontos, com duas vitórias e uma derrota, e está em quinto lugar.
Na última quarta-feira (22), o São José goleou o Botucatu por 8 a 1, em casa, pelo Campeonato Paulista de Futsal. Com isso, espera um ânimo maior e mais confiança para buscar o triunfo no torneio nacional.