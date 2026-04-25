Helena G. C. F. Batista, de 18 anos, residente em São José dos Campos, enfrenta o agravamento de uma síndrome genética rara chamada Dira.

A interrupção no fornecimento do medicamento Anakinra 100 mg/0,67 mL (Kineret), de alto custo e disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, tem provocado crises de dores incapacitantes e inflamações cutâneas.

De uso diário e importado da Suíça, o remédio custa entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por aplicação. Segundo a família, Helena está sem receber a medicação desde janeiro de 2026.

Atraso