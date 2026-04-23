Um cachorrinho da raça pinscher, chamado Paçoca, desapareceu na rua 84, no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

Leonardo, o tutor, está mobilizado nas buscas pelo animal desde quarta-feira (22), especialmente por conta da tristeza de sua filha, uma garotinha de 2 anos, que mantém uma relação de forte apego emocional com o pet.

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