Um cachorrinho da raça pinscher, chamado Paçoca, desapareceu na rua 84, no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.
Leonardo, o tutor, está mobilizado nas buscas pelo animal desde quarta-feira (22), especialmente por conta da tristeza de sua filha, uma garotinha de 2 anos, que mantém uma relação de forte apego emocional com o pet.
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Em mensagens nas redes sociais, o tutor declara emocionado: “Espero que ele volte” e também pede que, caso alguém o encontre, entre em contato para devolvê-lo.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Paçoca pode entrar em contato pelo telefone: (12) 99615-8734.