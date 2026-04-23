23 de abril de 2026
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CAMPO DOS ALEMÃES

Cadê o Paçoca? Pinscher some e deixa criança triste em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Paçoca desapareceu no bairro Campo dos Alemães
Paçoca desapareceu no bairro Campo dos Alemães

Um cachorrinho da raça pinscher, chamado Paçoca, desapareceu na rua 84, no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

Leonardo, o tutor, está mobilizado nas buscas pelo animal desde quarta-feira (22), especialmente por conta da tristeza de sua filha, uma garotinha de 2 anos, que mantém uma relação de forte apego emocional com o pet.

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Em mensagens nas redes sociais, o tutor declara emocionado: “Espero que ele volte” e também pede que, caso alguém o encontre, entre em contato para devolvê-lo.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Paçoca pode entrar em contato pelo telefone: (12) 99615-8734.

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