A morte da jovem Evelly Vitória, registrada nesta quarta-feira (22), em Arapiraca (AL), gerou forte comoção entre familiares, amigos e nas redes sociais. Ela não resistiu a complicações provocadas pela dengue grave, forma mais severa da doença, também conhecida como dengue hemorrágica.
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Segundo relatos, Evelly apresentou agravamento rápido do quadro clínico, típico dos casos mais críticos da infecção, que exigem atendimento médico imediato e monitoramento intensivo.
Comoção nas redes sociais
A morte precoce da jovem mobilizou homenagens nas redes sociais. Amigos e familiares destacaram o carinho, a alegria e a presença marcante de Evelly.
Em uma das mensagens, uma amiga escreveu: “Ainda custa acreditar que você se foi… Seu jeito, seu sorriso e tudo que vivemos juntos vão ficar guardados pra sempre no meu coração. Que Deus te receba de braços abertos e conforte todos nós.”
As manifestações reforçam o impacto da perda e a dor deixada entre pessoas próximas.