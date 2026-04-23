A morte da jovem Evelly Vitória, registrada nesta quarta-feira (22), em Arapiraca (AL), gerou forte comoção entre familiares, amigos e nas redes sociais. Ela não resistiu a complicações provocadas pela dengue grave, forma mais severa da doença, também conhecida como dengue hemorrágica.

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Segundo relatos, Evelly apresentou agravamento rápido do quadro clínico, típico dos casos mais críticos da infecção, que exigem atendimento médico imediato e monitoramento intensivo.

Comoção nas redes sociais