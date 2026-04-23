O Projeto Dignidade promovido pela ONG Orientavida, em Potim, oferece atendimento gratuito sobre direitos e benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada).

O atendimento é gratuito, voltado a residentes em Potim, Aparecida e Guaratinguetá.

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A ação