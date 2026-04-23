O Projeto Dignidade promovido pela ONG Orientavida, em Potim, oferece atendimento gratuito sobre direitos e benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada).
O atendimento é gratuito, voltado a residentes em Potim, Aparecida e Guaratinguetá.
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A ação
A ação visa esclarecer dúvidas comuns da população, como o tempo que ainda falta para aposentadoria ou se há direito a algum benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de ampliar o acesso à informação sobre direitos sociais e previdenciários, conscientizar e orientar sobre como iniciar o processo de solicitação.
Como participar
Os atendimentos acontecem na sede da ONG, conhecida como Prédio Rosa, localizada na rua José Teodoro Correia, nº 875, no bairro Chácara Tropical, em Potim. Para participar, é necessário realizar agendamento prévio pelo telefone (12) 3113-1103. O atendimento é gratuito e ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.