Três homens foram detidos e levados à delegacia após um homicídio com características de execução em Tremembé, na noite de quarta-feira (22). Apesar da condução, os suspeitos foram liberados após a Polícia Civil apontar falta de provas para manter a prisão em flagrante.

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O caso começou após o corpo de um homem ser encontrado em uma área de mata próxima à avenida Perimetral dos Iberis, com sinais de violência e possível tentativa de ocultação.

Corpo foi achado em área de mata