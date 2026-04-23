Três homens foram detidos e levados à delegacia após um homicídio com características de execução em Tremembé, na noite de quarta-feira (22). Apesar da condução, os suspeitos foram liberados após a Polícia Civil apontar falta de provas para manter a prisão em flagrante.
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O caso começou após o corpo de um homem ser encontrado em uma área de mata próxima à avenida Perimetral dos Iberis, com sinais de violência e possível tentativa de ocultação.
Corpo foi achado em área de mata
A vítima, ainda não identificada, foi localizada perto de um córrego, nos fundos de barracos da região. O homem aparentava ter entre 30 e 40 anos, tinha barba e vestia camiseta vinho e bermuda cinza.
Segundo a polícia, havia grande quantidade de sangue na região do tórax. Os pés estavam envoltos em sacos plásticos pretos, indicando possível tentativa de esconder o corpo.
Suspeita de execução
Informações preliminares apontam que o crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. Uma testemunha anônima afirmou que o homicídio teria sido ordenado por um indivíduo conhecido na região, com participação de outros homens.
Ainda de acordo com esse relato, os autores teriam tentado ocultar o cadáver e cogitado até esquartejá-lo.
Trio foi detido nas proximidades
Durante buscas pela região, policiais militares abordaram três homens nas imediações do local do crime. Eles foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.
Celulares e roupas dos investigados foram apreendidos para análise, na tentativa de identificar possíveis ligações com o homicídio.
Por que os suspeitos foram liberados
Apesar da detenção, a Polícia Civil decidiu não converter a ocorrência em prisão em flagrante. Segundo o despacho, não foram encontrados elementos concretos que ligassem diretamente os suspeitos ao crime.
A principal acusação partiu de uma testemunha não identificada, sem formalização do depoimento, o que foi considerado insuficiente para justificar a prisão.
Investigação continua
O caso foi encaminhado para a delegacia responsável pela área, que dará sequência às investigações.
A polícia trabalha agora para identificar a vítima, esclarecer a motivação do crime e confirmar a possível participação dos suspeitos, com base em perícias e análise dos materiais apreendidos.