A tradição italiana volta a tomar conta de Quiririm, em Taubaté, entre os dias 29 de abril e 3 de maio, durante a 37ª Festa da Colônia Agrícola Italiana, que reúne culinária típica, manifestações folclóricas e shows.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento, que reúne gastronomia típica, apresentações musicais, manifestações folclóricas, tem como tema este ano “Vieni mangiare con noi!”, expressão italiana que significa “Venham comer com a gente!”.