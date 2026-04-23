A tradição italiana volta a tomar conta de Quiririm, em Taubaté, entre os dias 29 de abril e 3 de maio, durante a 37ª Festa da Colônia Agrícola Italiana, que reúne culinária típica, manifestações folclóricas e shows.
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O evento, que reúne gastronomia típica, apresentações musicais, manifestações folclóricas, tem como tema este ano “Vieni mangiare con noi!”, expressão italiana que significa “Venham comer com a gente!”.
A proposta destaca a hospitalidade das famílias descendentes de italianos e valoriza a tradição gastronômica mantida no distrito ao longo das gerações.
Culinária e expectativas
Um dos grandes atrativos do evento é a gastronomia. Ao todo, 27 barracas comandadas por famílias da colônia irão oferecer pratos típicos, massas artesanais, doces tradicionais, além de vinho e chopp.
A expectativa da organização é preparar cerca de 13 toneladas de massas e molhos nos cinco dias de programação para servir aproximadamente 250 mil pessoas durante a festa.
Atrações
Além da gastronomia, a programação contará com shows musicais, grupos de dança italiana, apresentações teatrais e intervenções artísticas pelas ruas. Entre os destaques estão o concurso da Rainha e Princesas da Festa, apresentações de grupos folclóricos e shows de bandas como Via Roma, Tony Angeli, Três Tenores do Brasil e Itália Brasil.
No domingo (3), último dia do evento, haverá o tradicional Desfile da Imigração Italiana a partir das 10h30 e às 16h, a missa em italiano será celebrada na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição.