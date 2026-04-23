23 de abril de 2026
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'DESCANSE EM PAZ'

Adeus, Isabela: mãe morre após parto no Vale; Clarinha sobrevive

Por Da redação | Queluz
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

A morte da cabeleireira Isabela Chicarino, após complicações no parto, comoveu moradores de Queluz e cidades do Vale do Paraíba. A jovem não resistiu, mas a filha recém-nascida, Clarinha, sobreviveu e segue sob cuidados da família.

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O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e mobilizou amigos, clientes e moradores, que passaram a compartilhar homenagens e mensagens de despedida.

O que aconteceu

Isabela morreu nesta quarta-feira (22), após enfrentar complicações relacionadas ao parto. As causas exatas do óbito ainda não foram oficialmente esclarecidas pela família.

A bebê nasceu com vida e permanece sendo assistida por familiares.

Sinais antes do parto

Dias antes do nascimento da filha, Isabela já havia demonstrado que enfrentava um momento delicado. Em uma publicação nas redes sociais, ela informou que se afastaria do trabalho para cuidar da saúde.

Amigos também chegaram a pedir orações pela recuperação da cabeleireira, indicando que o quadro já preocupava pessoas próximas.

Comoção e homenagens

A morte gerou forte comoção. Conhecida pelo trabalho como cabeleireira, Isabela era descrita por amigos como uma profissional dedicada e uma pessoa acolhedora.

Nas redes sociais, mensagens destacaram sua trajetória, o carinho com clientes e o legado deixado, especialmente a filha recém-nascida.

Clarinha sobrevive

Apesar da tragédia, a filha de Isabela sobreviveu ao parto. A bebê, chamada Clarinha, tem mobilizado uma rede de apoio entre familiares e amigos.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas da morte. O caso pode ser analisado por autoridades de saúde, dependendo da apuração médica.

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