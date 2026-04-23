A morte da cabeleireira Isabela Chicarino, após complicações no parto, comoveu moradores de Queluz e cidades do Vale do Paraíba. A jovem não resistiu, mas a filha recém-nascida, Clarinha, sobreviveu e segue sob cuidados da família.

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O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e mobilizou amigos, clientes e moradores, que passaram a compartilhar homenagens e mensagens de despedida.

O que aconteceu