Um homem conhecido pelo apelido de “Tartaruga” conseguiu fugir mesmo algemado da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, após ser preso em flagrante por tráfico de drogas. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (22) e é investigado pela Polícia Civil.

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A fuga ocorreu após uma ocorrência iniciada na Vila Tesouro, na zona leste da cidade, e terminou com pedido de prisão preventiva contra o suspeito.

Perseguição e apreensão de drogas