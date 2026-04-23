23 de abril de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Mesmo com algemas, ‘Tartaruga’ foge de delegacia em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Um homem conhecido pelo apelido de “Tartaruga” conseguiu fugir mesmo algemado da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, após ser preso em flagrante por tráfico de drogas. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (22) e é investigado pela Polícia Civil.

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A fuga ocorreu após uma ocorrência iniciada na Vila Tesouro, na zona leste da cidade, e terminou com pedido de prisão preventiva contra o suspeito.

Perseguição e apreensão de drogas

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a região da Rua Joaquim Bagunha Maldos quando avistaram um VW Fox em atitude suspeita. Ao perceber a viatura, o veículo tentou fugir.

Durante a tentativa de evasão, um volume e dois celulares foram arremessados para fora do carro. Após a abordagem, os agentes encontraram dois homens, ambos de 25 anos.

No material descartado, foram localizados entorpecentes. Ao todo, a polícia apreendeu cerca de 70 gramas de crack, fracionadas em aproximadamente 300 pedras, além de 55 gramas de maconha, distribuídas em cerca de 30 porções. Também foram recolhidos R$ 215 em dinheiro, celulares e um documento de identidade.

Fuga mesmo com algemas

Segundo o registro policial, “Tartaruga” teria resistido à abordagem e precisou ser algemado. No entanto, já no estacionamento da delegacia, ele conseguiu fugir mesmo sob custódia.

Até o momento, o suspeito não havia sido localizado.

Pedido de prisão preventiva

Na atualização do boletim, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva do homem. De acordo com a autoridade policial, a fuga da custódia, somada aos antecedentes mencionados no registro, justifica a medida para garantir a ordem pública.

O outro ocupante do veículo permaneceu detido e foi indiciado por tráfico de drogas e corrupção ativa. Segundo a polícia, ele teria oferecido dinheiro aos agentes para ser liberado.

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