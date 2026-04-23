Um homem foi preso em flagrante após furtar equipamentos de uma torre de telefonia e escondê-los na casa do tio, em São José dos Campos.

O caso foi registrado na terça-feira (21). O suspeito foi localizado com o auxílio de câmeras do CSI (Centro de Segurança Integrada), que monitoraram o trajeto do carro utilizado no crime.

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