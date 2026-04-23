Um homem foi preso em flagrante após furtar equipamentos de uma torre de telefonia e escondê-los na casa do tio, em São José dos Campos.
O caso foi registrado na terça-feira (21). O suspeito foi localizado com o auxílio de câmeras do CSI (Centro de Segurança Integrada), que monitoraram o trajeto do carro utilizado no crime.
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De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 16h para atender uma ocorrência de furto em andamento na zona leste da cidade. Homens que estavam em um Kadett cinza teriam retirado equipamentos de uma torre de telefonia e seguido em direção ao bairro Pinheirinho dos Palmares.
O veículo foi encontrado em frente à casa do tio do proprietário do carro. No local, o suspeito confessou o furto, e os objetos levados foram localizados nos fundos do imóvel.
Segundo o homem detido, outros dois envolvidos participaram da ação e fugiram pelos fundos da residência. Ainda durante a ocorrência, os policiais encontraram um pé de maconha no imóvel.
Diante dos fatos, o suspeito, os objetos furtados, a droga e o veículo foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão registrou o auto de prisão em flagrante. O homem permaneceu à disposição da Justiça.