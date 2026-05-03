Quando você saiu de São José, com 17 anos, você pensava numa carreira?

Eu estudei no Instituto São José, lá no Centro. Estudei ali numa escola que era Instituto Auxiliadora, depois fui para o São José. Eu saí da escola e vim para Paraty. Fiquei assim, tinha acabado o segundo grau e vim meio na aventura. Não vim pensando em nenhuma carreira, não. Vim pensando o que eu vou fazer para viver para ter minha independência em Paraty. E comecei aqui a trabalhar como garçonete, fazia tudo que o que aparecia.

Até que apareceu essa oportunidade na TV. Teve um italiano que fez um baita de um investimento aqui em Paraty naquela época e montou uma TV, com tudo o que tinha de melhor, assim, de mais moderno. E aí teve uma seleção. Eles selecionaram moças e rapazes para fazer parte da equipe, jovens da cidade, e mandaram os caras para Cuba na escola de cinema, para cinegrafista, tal. E a maioria das repórteres eram mulheres, tinha até um apresentador e tal, mas a gente fez uma TV aqui. E foi assim que eu comecei a gostar. Eu não fiz faculdade de jornalismo e nem pensei que ia trabalhar com, mas é uma coisa que eu sempre gostei muito, de escrever e o jornalismo é uma coisa bacana.