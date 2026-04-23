23 de abril de 2026
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VILA ADYANA

Entregador vai beber água e ladrão furta a bicicleta em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Bicicleta sendo furtada na Vila Adyana, São José dos Campos
Bicicleta sendo furtada na Vila Adyana, São José dos Campos

Um jovem entregador de aplicativo flagrou o momento em que a sua bicicleta foi furtada na Vila Adyana, em São José dos Campos.

O crime ocorreu na quarta-feira (22), por volta das 19h30, na região da rua Paraibuna.

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Segundo o relato do trabalhador, ele entrou em um estabelecimento para beber água. Ao sair, flagrou o autor do furto conduzindo a sua bicicleta. Ele tentou correr atrás, mas não conseguiu alcançá-lo.

O ladrão estava usando uma blusa vermelha com capuz e teve o rosto capturado por câmeras de segurança da vizinhança.

Quem tiver qualquer informação sobre a localização do veículo pode entrar em contato com a Polícia pelo 190.

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