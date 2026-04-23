Cerca de 1.000 m² de área foram consumidos pelo fogo durante um incêndio no km 139 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São José dos Campos.
O incidente ocorreu por volta das 18h20 de quarta-feira (22), em área de vegetação e gerou uma intensa fumaça, comprometendo a visibilidade no trecho.
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Para a contenção das chamas, o Corpo de Bombeiros utilizou 1 m³ de água e contou com auxílio de abafadores.