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FOGO

Incêndio às margens da Dutra mobiliza bombeiros em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Cerca de 1.000 m² de área foram consumidos pelo fogo durante um incêndio no km 139 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São José dos Campos.

O incidente ocorreu por volta das 18h20 de quarta-feira (22), em área de vegetação e gerou uma intensa fumaça, comprometendo a visibilidade no trecho.

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Para a contenção das chamas, o Corpo de Bombeiros utilizou 1 m³ de água e contou com auxílio de abafadores.

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