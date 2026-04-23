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HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto com sacos plásticos nos pés em Tremembé

Por Jesse Nascimento | Tremembé
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Pés da vítima estavam envolvidos por sacos plásticos pretos
Pés da vítima estavam envolvidos por sacos plásticos pretos

Um homem foi encontrado morto envolto em sacos plásticos em Tremembé. O registro foi feito pela Polícia Civil após equipes localizarem um cadáver em uma área de mata próxima à avenida Perimetral dos Iberis, na noite de quarta-feira (22). O corpo foi localizado perto de um córrego, nos fundos de barracos existentes na região.

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De acordo com o registro policial, a vítima ainda não foi identificada. O homem aparentava ter entre 30 e 40 anos, era negro, usava camiseta vinho e bermuda cinza, tinha barba e apresentava grande quantidade de sangue na região do tórax.

O boletim ainda descreve que os pés da vítima estavam envolvidos por sacos plásticos pretos, o que levantou a suspeita de tentativa de ocultação do corpo. A perícia foi acionada para os trabalhos perinecroscópicos, e também houve recolhimento de elementos para a investigação.

Segundo o histórico policial, uma testemunha que preferiu não se identificar afirmou aos policiais que o homicídio teria sido ordenado por um homem conhecido no bairro e que outros três nomes teriam sido citados na ação. Indícios levantados pela polícia apontam que o crime tenha sido motivado por dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes.

Suspeitos

O mesmo boletim registra, porém, que a autoridade policial não lavrou auto de prisão em flagrante porque não houve apreensão de arma, sangue aparente, objeto ilícito ou outro elemento material que vinculasse diretamente os conduzidos à cena do crime.

O despacho também ressalta que a imputação direta de autoria partiu de relato anônimo, sem oitiva formal da testemunha, o que foi considerado insuficiente para sustentar a prisão naquele momento. Assim, os conduzidos foram liberados e o caso seguiu para a delegacia com atribuição sobre a área.

O aparelho celular de um dos investigados foi apreendido para fins investigativos, com autorização de acesso registrada em gravação audiovisual. Roupas usadas pelos investigados durante a apresentação da ocorrência também foram recolhidas.

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