Um homem foi encontrado morto envolto em sacos plásticos em Tremembé. O registro foi feito pela Polícia Civil após equipes localizarem um cadáver em uma área de mata próxima à avenida Perimetral dos Iberis, na noite de quarta-feira (22). O corpo foi localizado perto de um córrego, nos fundos de barracos existentes na região.

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De acordo com o registro policial, a vítima ainda não foi identificada. O homem aparentava ter entre 30 e 40 anos, era negro, usava camiseta vinho e bermuda cinza, tinha barba e apresentava grande quantidade de sangue na região do tórax.