Greve suspensa em São José dos Campos.
O SEAAC, sindicato que representa os trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal), anunciou nesta quinta-feira (23) a suspensão da greve iniciada no último dia 13 de abril de 2026.
Após o encontro com os trabalhadores, finalizado por volta das 8h45, foi recomendado que todos retornassem aos postos de trabalho.
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A medida é classificada como temporária e considera o resultado da audiência de conciliação realizada na quarta-feira (22), que determinou que a Urbam apresente um estudo de impacto financeiro para a aplicação de correção nos valores do vale-transporte, refeição e salários dos trabalhadores em equiparação aos valores pagos aos servidores municipais.
O vale-alimentação pago atualmente aos colaboradores é de R$ 26, ao passo que servidores recebem R$ 33.
A correção deve seguir o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de junho de 2025 a maio de 2026. O estudo deverá ser apresentado pela empresa à Prefeitura de São José dos Campos, que o anexará ao processo dentro do prazo estipulado. O estudo deve conter também a avaliação dos demais itens pleiteados, como o pagamento de insalubridade.
A Urbam, por meio de nota após a audiência, afirmou a expectativa de normalizar o atendimento à população o mais breve possível, garantindo a continuidade das atividades essenciais.