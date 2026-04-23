Greve suspensa em São José dos Campos.

O SEAAC, sindicato que representa os trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal), anunciou nesta quinta-feira (23) a suspensão da greve iniciada no último dia 13 de abril de 2026.

Após o encontro com os trabalhadores, finalizado por volta das 8h45, foi recomendado que todos retornassem aos postos de trabalho.