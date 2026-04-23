Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) em Caçapava. A prisão aconteceu durante a madrugada de quarta-feira (22) e resultou na apreensão de 320 porções de entorpecentes.

O suspeito foi abordado na rua João Batista da Silva Monteiro, no bairro Vila Paraíso. Ao perceber a presença da viatura, ele arremessou uma sacola contendo drogas ao solo e tentou fugir para uma região de mata, mas foi alcançado e abordado.

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