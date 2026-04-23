23 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

GCM de Caçapava prende homem com 320 porções de drogas

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM
Apreensões na Vila Paraíso, Caçapava
Apreensões na Vila Paraíso, Caçapava

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) em Caçapava. A prisão aconteceu durante a madrugada de quarta-feira (22) e resultou na apreensão de 320 porções de entorpecentes.

O suspeito foi abordado na rua João Batista da Silva Monteiro, no bairro Vila Paraíso. Ao perceber a presença da viatura, ele arremessou uma sacola contendo drogas ao solo e tentou fugir para uma região de mata, mas foi alcançado e abordado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dentro da sacola foram localizadas 65 porções de crack, 145 de maconha e 110 pinos de cocaína, além de um rádio comunicador e R$ 59,50 em espécie.

O suspeito foi conduzido ao plantão local, onde permanece preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários