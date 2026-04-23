23 de abril de 2026
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PLACA FALSA

Tentou cruzar a Dutra em caminhão clonado e foi preso em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Emplacamento e demais sinais sinais identificadores correspondiam a outros veículos
Emplacamento e demais sinais sinais identificadores correspondiam a outros veículos

A Polícia Rodoviária Federal, em ação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Jacareí, apreendeu uma combinação de veículos de carga, um caminhão trator com um semirreboque atrelado, clonados. O condutor foi preso.

A ação ocorreu por volta das 19h, na quarta-feira (22), na praça de pedágio do km 165, sentido norte.

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Os policiais do GFT (Grupo de Fiscalização e Transporte) abordaram a combinação conduzida por um homem e, durante a identificação veicular, constataram que os dois veículos divergiam do registro de emplacamento e que os outros sinais identificadores estavam vinculados a veículos com restrições diversas.

Diante da situação, a combinação de veículos foi apreendida, juntamente com as placas de identificação (clonadas), e o condutor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Jacareí, onde foi indiciado pelo crime de adulteração de sinais identificadores (art. 311 do Código Penal) e permaneceu à disposição da Justiça.

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