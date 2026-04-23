A Polícia Rodoviária Federal, em ação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Jacareí, apreendeu uma combinação de veículos de carga, um caminhão trator com um semirreboque atrelado, clonados. O condutor foi preso.

A ação ocorreu por volta das 19h, na quarta-feira (22), na praça de pedágio do km 165, sentido norte.

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