Um idoso de 77 anos foi preso em flagrante transportando agrotóxicos em um carro de passeio.
A ação ocorreu na quarta-feira (22), por volta das 22h, no km 161 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), trecho de Jacareí.
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Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo VW/Nivus, conduzido pelo senhor, e localizou, no porta-malas, três caixas com 12 embalagens cada de agrotóxicos líquidos. No total, foram apreendidas 24 unidades de Roundup e 12 de Tordon Ultra.
O homem afirmou que trabalhava como comprador desses produtos em Pilar do Sul (SP) e os revendia. A nota fiscal apresentada não correspondia à carga e estava emitida em nome de outra pessoa, da qual ele teria adquirido o produto.
Diante dos fatos, ele foi preso por transporte de agrotóxico sem autorização e sem documentação, ficando à disposição da Justiça.