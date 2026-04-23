23 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VALE DO PARAÍBA

Idoso que fazia 'esquema' com agrotóxicos é preso na Dutra

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PRF
Flagrante de agrotóxicos no porta-malas do veículo
Flagrante de agrotóxicos no porta-malas do veículo

Um idoso de 77 anos foi preso em flagrante transportando agrotóxicos em um carro de passeio.

A ação ocorreu na quarta-feira (22), por volta das 22h, no km 161 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), trecho de Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo VW/Nivus, conduzido pelo senhor, e localizou, no porta-malas, três caixas com 12 embalagens cada de agrotóxicos líquidos. No total, foram apreendidas 24 unidades de Roundup e 12 de Tordon Ultra.

O homem afirmou que trabalhava como comprador desses produtos em Pilar do Sul (SP) e os revendia. A nota fiscal apresentada não correspondia à carga e estava emitida em nome de outra pessoa, da qual ele teria adquirido o produto.

Diante dos fatos, ele foi preso por transporte de agrotóxico sem autorização e sem documentação, ficando à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários