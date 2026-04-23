Um idoso de 77 anos foi preso em flagrante transportando agrotóxicos em um carro de passeio.

A ação ocorreu na quarta-feira (22), por volta das 22h, no km 161 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), trecho de Jacareí.

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