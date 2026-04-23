O laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou AVC (acidente vascular cerebral) e asfixia mecânica por afogamento como causas da morte de uma advogada encontrada na praia. Exames complementares ainda serão realizados para esclarecer o que teria provocado o quadro que levou ao óbito.

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O caso ocorreu no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. A vítima, Tamirys Santos, estava desaparecida havia três dias quando foi localizada por um mergulhador. O corpo foi reconhecido por familiares.