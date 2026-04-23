O laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou AVC (acidente vascular cerebral) e asfixia mecânica por afogamento como causas da morte de uma advogada encontrada na praia. Exames complementares ainda serão realizados para esclarecer o que teria provocado o quadro que levou ao óbito.
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O caso ocorreu no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. A vítima, Tamirys Santos, estava desaparecida havia três dias quando foi localizada por um mergulhador. O corpo foi reconhecido por familiares.
A família contesta as conclusões iniciais e cobra aprofundamento nas investigações. Parentes afirmam que a advogada era saudável e levantam dúvidas sobre as circunstâncias do desaparecimento, incluindo a presença de um casal desconhecido nas proximidades e a saída de amigos do local após ela não retornar de um mergulho.
A mãe da vítima também questiona a demora na devolução de objetos pessoais, como o celular e uma canga. Segundo os familiares, esses pontos reforçam as incertezas em torno do caso.