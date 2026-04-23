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Vigia noturno filma momento em que mata o próprio colega

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Vigia noturno filma momento em que mata colega
Vigia noturno filma momento em que mata colega

Um vigia noturno matou um colega de trabalho, de 46 anos, após uma discussão registrada em vídeo na noite de terça-feira (21). O autor fugiu após o crime, e o caso é investigado como homicídio.

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O episódio ocorreu na zona sul de São Paulo, em frente a um prédio em construção na Rua Galileu, no Jardim Aeroporto. Imagens mostram a vítima caminhando de forma cambaleante e avançando em direção ao vigia, que reage efetuando disparos.

Segundo testemunhas, o suspeito estaria gravando a situação para comprovar ao empregador que o colega chegava embriagado ao trabalho. Durante o confronto, a vítima teria tentado imobilizá-lo antes de ser atingida.

Policiais militares foram acionados e encontraram o homem ferido e desacordado. Ele foi socorrido ao Hospital São Paulo, mas não resistiu.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil conduz as investigações para localizar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime.

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