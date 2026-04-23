Um vigia noturno matou um colega de trabalho, de 46 anos, após uma discussão registrada em vídeo na noite de terça-feira (21). O autor fugiu após o crime, e o caso é investigado como homicídio.
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O episódio ocorreu na zona sul de São Paulo, em frente a um prédio em construção na Rua Galileu, no Jardim Aeroporto. Imagens mostram a vítima caminhando de forma cambaleante e avançando em direção ao vigia, que reage efetuando disparos.
Segundo testemunhas, o suspeito estaria gravando a situação para comprovar ao empregador que o colega chegava embriagado ao trabalho. Durante o confronto, a vítima teria tentado imobilizá-lo antes de ser atingida.
Policiais militares foram acionados e encontraram o homem ferido e desacordado. Ele foi socorrido ao Hospital São Paulo, mas não resistiu.
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil conduz as investigações para localizar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime.