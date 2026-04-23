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TRAGÉDIA

Menina de 3 anos morre após se afogar em piscina

Por Da Redação | Vila Lângaro (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Menina de 3 anos morre após se afogar em piscina
Menina de 3 anos morre após se afogar em piscina

Uma criança de 3 anos morreu após se afogar em uma piscina na residência da família. O acidente aconteceu no dia anterior, e a vítima não resistiu mesmo após atendimento médico.

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O caso foi registrado em Vila Lângaro, no norte do Rio Grande do Sul. A menina, identificada como Antonella Beatriz Yegros Lopez, foi socorrida por familiares e levada de ambulância ao Hospital Santo Antônio, em Tapejara.

Apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica, a criança morreu na manhã desta terça-feira (21).

As circunstâncias do afogamento não foram detalhadas. O caso causa comoção na comunidade local.

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