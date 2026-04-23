Uma criança de 3 anos morreu após se afogar em uma piscina na residência da família. O acidente aconteceu no dia anterior, e a vítima não resistiu mesmo após atendimento médico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Vila Lângaro, no norte do Rio Grande do Sul. A menina, identificada como Antonella Beatriz Yegros Lopez, foi socorrida por familiares e levada de ambulância ao Hospital Santo Antônio, em Tapejara.