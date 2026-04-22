No primeiro jogo da série melhor de cinco das oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil), temporada 2025/2026, o São José Basket o Mogi perdeu po75 a 70 na noite desta quarta-feira (22), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.
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Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, já se complica na disputa, pois, perdeu em casa. Assim, terá mais quatro jogos pela frente para reverter e ganhar três para avançar.
Agora, os times fazem o segundo jogo no sábado (25), a partir das 17h30, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o São José foi superior e comandou o placar. Embalado pela torcida, o time da região abriu nove pontos de frente sobre os mogianos: 25 a 16.
Depois, veio o segundo quarto, onde a situação mudou, o Mogi cresceu e os joseenses erraram mais. Assim, os visitantes tiraram sete pontos e, no intervalo, a vantagem do São José era de apenas dois pontos: 39 a 37.
Na volta do intervalo, o Mogi novamente estava melhor e o São José, nervoso em quadra, chegou a cometer até falta antidesportiva. E os visitantes chegaram a abrir oito pontos de frente.
No entanto, os joseenses acordaram e encostaram no placar com duas cestas de três. No fim do período, a vantagem mogiana era de dois pontos: 57 a 55.
Veio o último quarto e o Mogi começou melhor, deixando o jogo tenso. Depois, o São José acertou a mão e, a 3min55 para o final, conseguiu abrir quatro pontos, ganhando certo respiro.
No entanto, os mogianos reagiram de forma espetacular e, a um minuto do final, mandaram uma cesta de três, quando jogo estava empatado e complicaram a situação dos joseenses. Depois, o Mogi ainda virou, com outra cesta de três e a reação do São José ficou comprometida.
Série melhor de 5 jogos
Jogo 1 – 22/04 –São José Basketball 70 x 75 Mogi – Ginásio Linneu de Moura
Jogo 2 – 25/04 (sábado) às 17h30 – Mogi x São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos
Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira) às 19h - Mogi x São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos
Jogo 4 – 30/04 (quinta-feira) em horário a definir - São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura*
Jogo 5 – 02/05 (sábado) em horário a definir - São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura*