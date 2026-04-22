No primeiro jogo da série melhor de cinco das oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil), temporada 2025/2026, o São José Basket o Mogi perdeu po75 a 70 na noite desta quarta-feira (22), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.

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Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, já se complica na disputa, pois, perdeu em casa. Assim, terá mais quatro jogos pela frente para reverter e ganhar três para avançar.