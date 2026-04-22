23 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRAGÉDIA

Pai e filho morrem após receberem descarga elétrica

Por Da Redação | Paulo Afonso (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Pai e filho morreram eletrocutados na manhã desta quarta-feira (22) após entrarem em contato com uma área energizada por um fio de alta tensão. O acidente também provocou a morte de animais que estavam no local.

O caso foi registrado no povoado Batatinha, zona rural de Paulo Afonso. De acordo com relatos, um cabo de energia caiu sobre uma cerca de arame farpado, eletrificando toda a estrutura.

O homem, conhecido como Bastião, saiu para verificar os animais e não retornou. Diante da demora, o filho, chamado Carlinhos, foi até o local e encontrou o pai caído. Ao tentar socorrê-lo, acabou recebendo uma descarga elétrica e também morreu.

Além das duas vítimas, um garrote e um cachorro foram encontrados mortos na área atingida.

Os corpos devem ser encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil vai apurar as causas da queda do fio e as circunstâncias do acidente.

