O São José Basket venceu o Maringá por 65 a 49 na noite desta quarta-feira (22), no ginásio Arcom, em Maringá, pela primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com isso, a equipe da região, sob comando do técnico Leandro Leal, continua em sexto lugar, com quatro vitórias e cinco derrotas. Enquanto isso, as paranaenses estão em nono lugar, co duas vitórias e sete derrotas.