O São José Basket venceu o Maringá por 65 a 49 na noite desta quarta-feira (22), no ginásio Arcom, em Maringá, pela primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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Com isso, a equipe da região, sob comando do técnico Leandro Leal, continua em sexto lugar, com quatro vitórias e cinco derrotas. Enquanto isso, as paranaenses estão em nono lugar, co duas vitórias e sete derrotas.
Agora, as joseenses voltam a jogar apenas no dia 4 de maio, quando recebem o Santo André, a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos.
Neta quarta, o São José começou o jogo com um ritmo forte e, assim, abriu boa vantagem logo no primeiro quarto. Na oportunidade, as joseenses fizeram 13 pontos de vantagem: 26 a 13.
No segundo quarto, a equipe da região continuou melhor, mas sem conseguir ampliar tanto a vantagem inicial. Contudo, nos minutos finais, o São José novamente desgarrou e abriu 19 pontos no intervalo: 44 a 25.
No terceiro quarto, o São José continuou em cima e com mais volume de jogo. Consequentemente, abriram 23 pontos: 59 a 26.
Então, vieram os últimos dez minutos e as joseenses tiveram a chance de administrar o placar, sem sustos.