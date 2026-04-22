A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu um homem procurado pela Justiça e apreendeu drogas e máquinas de jogos de azar durante uma operação realizada nesta terça-feira (22) no bairro Bela Vista.

De acordo com a Polícia Civil, equipes realizavam diligências na região quando identificaram um indivíduo com mandado de prisão em aberto, com pena de 2 anos e 6 meses a cumprir. Ele foi localizado em um bar de sua propriedade.

Durante a vistoria no estabelecimento, os policiais encontraram duas máquinas caça-níquel em funcionamento. No local, também foram apreendidos mais de 600 gramas de cocaína a granel, 130 porções da droga embaladas a vácuo, uma pedra bruta de crack, além de 22 porções fracionadas da mesma substância.