Mãe e filha foram sepultadas juntas na manhã desta terça-feira (21), após morrerem com menos de 24 horas de diferença. As duas faleceram em sequência, o que comoveu familiares e amigos.

O caso ocorreu em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. Ana Lúcia Crestana Carvalho, de 55 anos, morreu no domingo (19) após sofrer um infarto. No dia seguinte, ao ser informada da morte da filha, Margarida Marfim Crestana, de 78 anos, passou mal e também não resistiu.

As informações foram compartilhadas por familiares nas redes sociais, que relataram o impacto emocional da perda em curto intervalo de tempo.