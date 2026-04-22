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TRAGÉDIA

Ao saber da morte da filha, mãe passa mal e não resiste

Por Da Redação | Mogi das Cruzes
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ao saber da morte da filha, mãe passa mal e não resiste
Ao saber da morte da filha, mãe passa mal e não resiste

Mãe e filha foram sepultadas juntas na manhã desta terça-feira (21), após morrerem com menos de 24 horas de diferença. As duas faleceram em sequência, o que comoveu familiares e amigos.

O caso ocorreu em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. Ana Lúcia Crestana Carvalho, de 55 anos, morreu no domingo (19) após sofrer um infarto. No dia seguinte, ao ser informada da morte da filha, Margarida Marfim Crestana, de 78 anos, passou mal e também não resistiu.

As informações foram compartilhadas por familiares nas redes sociais, que relataram o impacto emocional da perda em curto intervalo de tempo.

O velório foi realizado no bairro Vila Oliveira. O sepultamento ocorreu na manhã desta terça, no Cemitério São Salvador, na região central do município.

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