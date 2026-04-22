Um gesto feito por uma vereadora durante uma sessão legislativa gerou repercussão nas redes sociais nos últimos dias. A cena foi registrada em vídeo e passou a circular amplamente entre internautas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O episódio ocorreu na Câmara Municipal de Ubajara, no interior do Ceará, durante uma sessão realizada na última sexta-feira (17). A parlamentar Susenilda Costa, conhecida como Sucy Costa (PDT), aparece sentada enquanto acompanha a fala de um colega sobre a mudança do horário das reuniões para o período noturno.
Durante o debate, o vereador questiona se algum dos presentes estaria disposto a alterar compromissos pessoais para participar das sessões à noite. Em seguida, a vereadora é flagrada fazendo um gesto com conotação sexual, enquanto ri junto com outros parlamentares.
A gravação ganhou repercussão nas redes sociais e provocou reações diversas entre os usuários. A reportagem tentou contato com a vereadora, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.