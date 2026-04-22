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SURREAL

VÍDEO: Vereadora faz gesto obscen0 durante sessão de câmara

Por Da Redação | Ubajara (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vereadora faz gesto obscen0 durante sessão de câmara
Vereadora faz gesto obscen0 durante sessão de câmara

Um gesto feito por uma vereadora durante uma sessão legislativa gerou repercussão nas redes sociais nos últimos dias. A cena foi registrada em vídeo e passou a circular amplamente entre internautas.

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O episódio ocorreu na Câmara Municipal de Ubajara, no interior do Ceará, durante uma sessão realizada na última sexta-feira (17). A parlamentar Susenilda Costa, conhecida como Sucy Costa (PDT), aparece sentada enquanto acompanha a fala de um colega sobre a mudança do horário das reuniões para o período noturno.

Durante o debate, o vereador questiona se algum dos presentes estaria disposto a alterar compromissos pessoais para participar das sessões à noite. Em seguida, a vereadora é flagrada fazendo um gesto com conotação sexual, enquanto ri junto com outros parlamentares.

A gravação ganhou repercussão nas redes sociais e provocou reações diversas entre os usuários. A reportagem tentou contato com a vereadora, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

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