Um gesto feito por uma vereadora durante uma sessão legislativa gerou repercussão nas redes sociais nos últimos dias. A cena foi registrada em vídeo e passou a circular amplamente entre internautas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio ocorreu na Câmara Municipal de Ubajara, no interior do Ceará, durante uma sessão realizada na última sexta-feira (17). A parlamentar Susenilda Costa, conhecida como Sucy Costa (PDT), aparece sentada enquanto acompanha a fala de um colega sobre a mudança do horário das reuniões para o período noturno.