23 de abril de 2026
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ACIDENTE

VEJA VÍDEO: carreta com gás explode e mata 4 na Dutra

Por Da Redação | Barra Mansa (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carreta com gás explode e mata 4 na Dutra
Carreta com gás explode e mata 4 na Dutra

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma carreta carregada com GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) explode após tombar na rodovia. O acidente deixou quatro mortos e outros feridos.

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O caso aconteceu no último domingo (19), na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ), no sentido São Paulo. Nos registros, o motorista perde o controle do veículo, que capota na pista. Em seguida, ocorre uma explosão de grandes proporções, com chamas intensas e uma densa coluna de fumaça.

As imagens foram analisadas e confirmadas pelas autoridades responsáveis pela investigação, que apuram as causas do acidente.

Dois dias após a ocorrência, duas vítimas seguem internadas. Uma delas foi transferida para um hospital especializado no tratamento de queimaduras, na capital fluminense. A outra permanece internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

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