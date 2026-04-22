Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma carreta carregada com GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) explode após tombar na rodovia. O acidente deixou quatro mortos e outros feridos.

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O caso aconteceu no último domingo (19), na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ), no sentido São Paulo. Nos registros, o motorista perde o controle do veículo, que capota na pista. Em seguida, ocorre uma explosão de grandes proporções, com chamas intensas e uma densa coluna de fumaça.