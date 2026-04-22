23 de abril de 2026
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ASSASSINATO

Weverton é assassinado pela esposa com 11 facadas após discussão

Por Da Redação | São Bernardo do Campo
| Tempo de leitura: 1 min
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Weverton é assassinado pela esposa com 11 facadas após discussão
Weverton é assassinado pela esposa com 11 facadas após discussão

Um homem de 25 anos foi encontrado morto dentro de casa após uma discussão com a companheira. A mulher foi presa em flagrante e alegou à polícia ter agido em legítima defesa.

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O caso ocorreu em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo. A vítima, identificada como Weverton Bento Magalhães, foi localizada sem vida na residência do casal. Segundo informações iniciais, ele foi atingido por múltiplos golpes de faca durante o desentendimento.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou com uma briga dentro do quarto. Equipes de resgate foram acionadas, mas, ao chegarem, o jovem já não apresentava sinais vitais.

A suspeita, Mariana Gabriela de Almeida Magalhães, também de 25 anos, apresentava ferimentos e foi levada para atendimento médico sob escolta policial. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga as circunstâncias e irá apurar se houve legítima defesa ou se a ocorrência será tratada como homicídio.

Moradores da região relataram que o relacionamento era marcado por conflitos frequentes.

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