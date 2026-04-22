Um homem de 25 anos foi encontrado morto dentro de casa após uma discussão com a companheira. A mulher foi presa em flagrante e alegou à polícia ter agido em legítima defesa.

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O caso ocorreu em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo. A vítima, identificada como Weverton Bento Magalhães, foi localizada sem vida na residência do casal. Segundo informações iniciais, ele foi atingido por múltiplos golpes de faca durante o desentendimento.