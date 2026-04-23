A suspeita de estupro envolvendo uma adolescente de 15 anos dentro da UPA Central de Taubaté segue sob investigação da Polícia Civil e mobiliza órgãos de proteção.

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A ocorrência foi registrada na madrugada de terça-feira (21), dentro da UPA Central de Taubaté, onde a adolescente estava internada há mais de 30 dias.