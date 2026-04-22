Uma mulher de 26 anos morreu na segunda-feira (20) após sofrer queimaduras graves durante um ritual religioso. Ela estava internada desde o dia 17 e não resistiu aos ferimentos.

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O caso ocorreu na zona rural de Araraquara, no interior de São Paulo. A vítima, identificada como Josélia Santos Oliveira, foi socorrida inicialmente a um hospital em Américo Brasiliense e, no dia seguinte, transferida para a Santa Casa de Araraquara, onde morreu.