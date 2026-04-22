Uma mulher de 26 anos morreu na segunda-feira (20) após sofrer queimaduras graves durante um ritual religioso. Ela estava internada desde o dia 17 e não resistiu aos ferimentos.
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O caso ocorreu na zona rural de Araraquara, no interior de São Paulo. A vítima, identificada como Josélia Santos Oliveira, foi socorrida inicialmente a um hospital em Américo Brasiliense e, no dia seguinte, transferida para a Santa Casa de Araraquara, onde morreu.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no momento em que a jovem manuseava pólvora durante o ritual. O material teria caído, provocando um incêndio que atingiu principalmente o tórax e o rosto.
A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a ocorrência foi registrada como morte suspeita e será investigada pelas autoridades.
Em nota, a Funerária Terezinha de Jesus comunicou que o corpo foi encaminhado para Ribeirão Preto, onde o velório e o sepultamento estavam previstos para a manhã de terça-feira (21). Josélia deixa o namorado, a mãe e dois filhos.