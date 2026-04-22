Contratado para cuidar de fazenda é acusado de matar vacas e égua em Cachoeira Paulista, no distrito de Embaú, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil após denúncia do proprietário da área rural.
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De acordo com o registro, o dono da fazenda afirmou que contratou o caseiro no dia 6 de março de 2026 para atuar no manejo e trato de animais, especialmente bovinos leiteiros e de corte, além de equinos.
Segundo ele, no início não houve problemas, mas depois começaram falhas reiteradas no serviço, como ausência de trato adequado, descumprimento de horários de ordenha e alimentação e outras condutas incompatíveis com a função.
O proprietário relatou à polícia que os problemas teriam sido constatados por meio de câmeras de monitoramento instaladas na propriedade. Ainda segundo a denúncia, entre 6 de março e 18 de abril ocorreram prejuízos significativos, entre eles o desaparecimento de dois bovinos, o envio indevido de duas vacas debilitadas para outro pasto, que depois morreram, além da morte de uma égua jovem e de uma vaca que, mesmo com atendimento veterinário, não resistiu.
Casos graves registrados na região já apareceram em outras reportagens do Vale 360 News, como a investigação de feminicídio em Cachoeira Paulista, a cobertura com mais notícias de Lorena e a editoria com mais notícias do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Contratado para cuidar de fazenda é acusado de maus-tratos
No boletim, o proprietário afirma possuir registros fotográficos, notas fiscais de compra de ração, medicamentos e insumos, comprovantes de pagamento por PIX e imagens das câmeras para demonstrar, segundo a versão dele, que não houve falta de alimentação nem abandono dos animais por parte do dono da fazenda.
A denúncia também sustenta que o prejuízo total chegou a três vacas mortas e duas vacas desaparecidas, além da morte de uma potra. O caso foi registrado com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que trata de abuso contra animais e prevê aumento de pena quando há morte, além do crime de dano.
O boletim mostra ainda que o trabalhador permaneceu na função até o dia 18 de abril, quando foi dispensado. A partir desse momento, segundo o noticiante, começaram desentendimentos ligados a acerto financeiro e ameaças verbais.
Boletim também cita dano a equipamentos da fazenda
Além da acusação de maus-tratos com morte de animais, o proprietário informou à polícia que, entre os dias 18 e 19 de abril, o ex-funcionário danificou equipamentos da propriedade rural.
O caso foi encaminhado para a delegacia da área do fato, em Cachoeira Paulista, para continuidade da apuração. O boletim também registra que o noticiante foi orientado sobre o prazo legal para eventual oferecimento de queixa-crime em juízo no que se refere aos fatos de iniciativa privada.
Neste momento, o que existe é a versão formal apresentada pelo dono da fazenda à Polícia Civil. Caberá à investigação verificar as imagens, os documentos e os demais elementos citados no boletim para esclarecer as responsabilidades.