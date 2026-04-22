Contratado para cuidar de fazenda é acusado de matar vacas e égua em Cachoeira Paulista, no distrito de Embaú, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil após denúncia do proprietário da área rural.

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De acordo com o registro, o dono da fazenda afirmou que contratou o caseiro no dia 6 de março de 2026 para atuar no manejo e trato de animais, especialmente bovinos leiteiros e de corte, além de equinos.