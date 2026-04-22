A psicóloga e modelo Ana Luiza Mateus, de 29 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (22) após cair do 13º andar de um prédio. O namorado foi preso em flagrante, e o caso é investigado como feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O fato ocorreu no Rio de Janeiro, onde a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) conduz as investigações. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que a queda não tenha sido acidental. O delegado responsável informou que o suspeito teria alterado a cena e que o relacionamento era marcado por conflitos e ciúmes.