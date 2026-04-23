Um homem identificado como David Willian Ferreira de Oliveira, de 35 anos, foi morto a tiros dentro de uma escola municipal em Guaratinguetá, na manhã desta última quarta-feira (22). O crime ocorreu após a vítima tentar fugir e buscar abrigo no interior da unidade de ensino.

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Segundo a Polícia Civil, David foi atingido por disparos na região da cabeça e morreu ainda no local. O caso foi registrado como homicídio e é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Execução dentro da escola