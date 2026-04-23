Um homem identificado como David Willian Ferreira de Oliveira, de 35 anos, foi morto a tiros dentro de uma escola municipal em Guaratinguetá, na manhã desta última quarta-feira (22). O crime ocorreu após a vítima tentar fugir e buscar abrigo no interior da unidade de ensino.
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Segundo a Polícia Civil, David foi atingido por disparos na região da cabeça e morreu ainda no local. O caso foi registrado como homicídio e é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
Execução dentro da escola
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima correu para dentro da Escola Municipal Maria Carmelita de Moraes tentando escapar do atirador. No entanto, foi alcançada e executada nas proximidades do portão da unidade.
A perícia apontou pelo menos quatro perfurações na cabeça. Não foram encontradas cápsulas no local, o que indica que a arma utilizada pode ter sido um revólver.
A Polícia Civil destacou que o crime não tem relação com a escola ou com alunos da instituição.
Suspeito preso em flagrante
Após o crime, policiais militares da Rocam abordaram dois homens em uma motocicleta nas proximidades. Durante a abordagem, as versões apresentadas por eles foram consideradas contraditórias.
Um dos suspeitos, identificado como Caio Augusto Lourenço Gomes da Silva, foi preso em flagrante. Já o outro homem foi ouvido e liberado.
Segundo a investigação, um áudio encontrado no celular de um dos abordados reforçou os indícios de participação no crime. No conteúdo, o suspeito menciona ter concluído uma “tarefa” e fala sobre deixar o local, o que levantou suspeitas dos investigadores.
Investigação em andamento
A Polícia Civil informou que há elementos suficientes de materialidade e autoria para manter a prisão do suspeito, que deve passar por audiência de custódia.
O caso segue sob investigação para esclarecer a motivação do crime e identificar possíveis outros envolvidos.