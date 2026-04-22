A noite desta quarta-feira (22) será marcada por tempo estável em todo o estado de São Paulo, segundo a previsão meteorológica. O cenário é influenciado pela atuação de uma massa de ar seco, que inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o céu com poucas variações ao longo das próximas horas.

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Com a ausência de nebulosidade significativa, as temperaturas entram em declínio durante a noite, o que deve intensificar a sensação de frio, principalmente em cidades do interior e em regiões de maior altitude. O resfriamento noturno tende a ser mais acentuado nesses locais, exigindo atenção da população, sobretudo nas primeiras horas da madrugada.