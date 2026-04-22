23 de abril de 2026
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Massa de ar seco mantém noite estável no estado de SP

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Massa de ar seco mantém noite estável no estado de SP
Massa de ar seco mantém noite estável no estado de SP

A noite desta quarta-feira (22) será marcada por tempo estável em todo o estado de São Paulo, segundo a previsão meteorológica. O cenário é influenciado pela atuação de uma massa de ar seco, que inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o céu com poucas variações ao longo das próximas horas.

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Com a ausência de nebulosidade significativa, as temperaturas entram em declínio durante a noite, o que deve intensificar a sensação de frio, principalmente em cidades do interior e em regiões de maior altitude. O resfriamento noturno tende a ser mais acentuado nesses locais, exigindo atenção da população, sobretudo nas primeiras horas da madrugada.

Entre a noite e o início da manhã, há condições favoráveis para a formação de nevoeiros e neblinas, especialmente na faixa leste do estado. Esses fenômenos podem provocar redução significativa da visibilidade, aumentando os riscos para motoristas nas estradas e áreas urbanas. A orientação é redobrar os cuidados ao dirigir nesse período.

A tendência, no entanto, é de melhora gradual ao longo da manhã de quinta-feira (23), com a dissipação dos nevoeiros à medida que o sol aquece a superfície e eleva as temperaturas.

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