A Prefeitura de Taubaté prorrogou o prazo para que as entidades interessadas em assumir a gestão do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) apresentem proposta.

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Inicialmente, o prazo terminaria na próxima sexta-feira (24). Agora, passou para o dia 8 de maio - ou seja, foi prorrogado por duas semanas.