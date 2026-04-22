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CRIME

Polícia prende homem que atacou vítima com machado em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem acabou preso pela Polícia Civil
Homem acabou preso pela Polícia Civil

Investigadores da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prenderam nesta quarta-feira (22) o suspeito de ter atacado uma pessoa com um machado no bairro Esplanada Santa Terezinha, crime ocorrido no dia 15 de abril.

A captura de V.H.F. aconteceu nas primeiras horas da manhã, após diligências realizadas no mesmo bairro onde o crime foi cometido. O mandado de prisão temporária foi cumprido como desfecho de uma investigação iniciada no próprio dia do ataque.

Segundo a Deic, a vítima sofreu diversas lesões e precisou ser internada em hospital. No mesmo dia do crime, os policiais civis já haviam iniciado as investigações, identificado o suspeito e realizado buscas em sua residência, onde encontraram grande quantidade de drogas. V.H.F., no entanto, havia fugido antes de ser localizado.

Com base nas apurações, os investigadores elaboraram relatório e representaram pela prisão temporária do suspeito, que foi deferida pela Justiça e cumprida nesta quarta-feira.

O caso foi registrado na Deic de Taubaté com a natureza de tentativa de homicídio.

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