Investigadores da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prenderam nesta quarta-feira (22) o suspeito de ter atacado uma pessoa com um machado no bairro Esplanada Santa Terezinha, crime ocorrido no dia 15 de abril.

A captura de V.H.F. aconteceu nas primeiras horas da manhã, após diligências realizadas no mesmo bairro onde o crime foi cometido. O mandado de prisão temporária foi cumprido como desfecho de uma investigação iniciada no próprio dia do ataque.

Segundo a Deic, a vítima sofreu diversas lesões e precisou ser internada em hospital. No mesmo dia do crime, os policiais civis já haviam iniciado as investigações, identificado o suspeito e realizado buscas em sua residência, onde encontraram grande quantidade de drogas. V.H.F., no entanto, havia fugido antes de ser localizado.