A zona sul de São José dos Campos foi palco de dois crimes violentos com intervalo inferior a 24 horas. Na noite de segunda-feira (20), um homem foi espancado até a morte durante uma briga em um bar no Campo dos Alemães. Menos de um dia depois, na noite de terça-feira (21), um motoboy foi executado com tiros na cabeça enquanto fazia uma entrega no Jardim Sul.
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Os casos correm em paralelo na Polícia Civil e reacendem o alerta sobre a violência na região.
Primeira morte: frequentador de bar é espancado até morrer
Márcio Gonçalves, 48 anos, não sobreviveu a uma sequência de agressões brutais praticadas na noite de segunda-feira (20) em um bar do bairro Campo dos Alemães. O suspeito pelo crime, Wesley Souza Silva, 29 anos, conhecido como "Google Boy", foi preso em flagrante ainda no local.
Segundo o boletim de ocorrência, Wesley chegou ao estabelecimento já alterado, proferindo xingamentos, ameaças e afirmando que iria "matar" pessoas. A confusão se instalou quando ele começou a provocar clientes que jogavam sinuca, arremessou copos e garrafas, danificou objetos do bar e até uma motocicleta estacionada nas proximidades.
A situação escalou quando frequentadores tentaram contê-lo e o confronto se deslocou para a calçada. Do lado de fora, Wesley desferiu um soco em Márcio, que caiu ao chão. Mesmo com a vítima já prostrada, o agressor continuou com chutes e pisoteou a região da cabeça repetidamente.
O socorro foi dificultado por um segundo indivíduo que, segundo testemunhas, sacou uma arma de fogo e ameaçou quem tentasse se aproximar. Márcio foi socorrido por familiares e levado à UPA do Campo dos Alemães, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar havia sido acionada inicialmente para atender uma ocorrência de briga. No local, encontrou Wesley ainda alterado — foi necessário o uso de algemas. Em depoimento, o suspeito alegou legítima defesa e negou intenção de matar.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio qualificado por motivo fútil. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva. A investigação continua.
Segunda morte: motoboy é executado com tiros na cabeça durante entrega
Menos de 24 horas após a morte de Márcio Gonçalves, outro crime violento atingiu a zona sul da cidade. O motoboy Leandro Quincas Cassiano, 42 anos, conhecido como "Trovão", foi assassinado na noite de terça-feira (21) na Rua Lenine Rebelo, no Jardim Sul, enquanto trabalhava.
Segundo a Polícia Militar, Leandro foi surpreendido por criminosos e não teve chance de reação. Os disparos atingiram a cabeça com tal violência que chegaram a perfurar o capacete. Ele foi encontrado caído sobre a motocicleta, ainda com os itens de entrega nas mãos. Equipes do Samu foram acionadas, mas apenas constataram o óbito no local.
Testemunhas relataram que dois suspeitos, vestindo roupas escuras e usando capacetes, fugiram em uma motocicleta de mesma cor logo após os disparos. Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso.
A Polícia Civil analisa diferentes linhas de investigação para o crime, entre elas o histórico policial da vítima. Documentos do Tribunal de Justiça apontam que Leandro foi investigado em 2017 em um caso de homicídio com características de feminicídio, também ocorrido na zona sul de São José. Relatos de familiares da vítima do caso descreviam um relacionamento marcado por agressões frequentes, especialmente sob efeito de álcool. Leandro, no entanto, foi posteriormente inocentado no processo.
As circunstâncias e a motivação do assassinato seguem sob investigação.