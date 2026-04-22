A zona sul de São José dos Campos foi palco de dois crimes violentos com intervalo inferior a 24 horas. Na noite de segunda-feira (20), um homem foi espancado até a morte durante uma briga em um bar no Campo dos Alemães. Menos de um dia depois, na noite de terça-feira (21), um motoboy foi executado com tiros na cabeça enquanto fazia uma entrega no Jardim Sul.

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Os casos correm em paralelo na Polícia Civil e reacendem o alerta sobre a violência na região.

Primeira morte: frequentador de bar é espancado até morrer