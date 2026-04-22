Um jovem de 21 anos foi baleado em uma ação da Polícia Militar durante uma partida de futebol, em Cruzeiro, na tarde desta última terça-feira (21). O caso aconteceu em um campo na Vila Batista, onde acontecia o jogo.

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Segundo a PM, uma equipe da Rocam foi ao local após ter sido acionada sobre a presença de um homem supostamente armado. Ao chegarem, os policiais teriam identificado o suspeito, que tentou fugir ao notar a aproximação da equipe.