22 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALEADO

Jovem é baleado por policial em campo de futebol em Cruzeiro

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem é alvejado em campo de futebol
Homem é alvejado em campo de futebol

Um jovem de 21 anos foi baleado em uma ação da Polícia Militar durante uma partida de futebol, em Cruzeiro, na tarde desta última terça-feira (21). O caso aconteceu em um campo na Vila Batista, onde acontecia o jogo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PM, uma equipe da Rocam foi ao local após ter sido acionada sobre a presença de um homem supostamente armado. Ao chegarem, os policiais teriam identificado o suspeito, que tentou fugir ao notar a aproximação da equipe.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante a tentativa de abordagem, o jovem levou a mão à cintura, onde estaria com uma arma. Nesse momento, um dos policiais efetuou um disparo, atingindo o suspeito no ombro.

O rapaz foi socorrido por uma ambulância que já estava nas imediações e encaminhado à Santa Casa de Cruzeiro. Após atendimento médico, ele foi liberado.

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma arma de fogo e munições. A arma utilizada pelo policial também foi recolhida e encaminhada para perícia.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional de Cruzeiro como porte ilegal de arma de fogo, resistência, legítima defesa e lesão corporal decorrente de intervenção policial. O jovem permaneceu preso em flagrante, e o caso será investigado pelas autoridades competentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários