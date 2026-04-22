Um jovem de 21 anos foi baleado em uma ação da Polícia Militar durante uma partida de futebol, em Cruzeiro, na tarde desta última terça-feira (21). O caso aconteceu em um campo na Vila Batista, onde acontecia o jogo.
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Segundo a PM, uma equipe da Rocam foi ao local após ter sido acionada sobre a presença de um homem supostamente armado. Ao chegarem, os policiais teriam identificado o suspeito, que tentou fugir ao notar a aproximação da equipe.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante a tentativa de abordagem, o jovem levou a mão à cintura, onde estaria com uma arma. Nesse momento, um dos policiais efetuou um disparo, atingindo o suspeito no ombro.
O rapaz foi socorrido por uma ambulância que já estava nas imediações e encaminhado à Santa Casa de Cruzeiro. Após atendimento médico, ele foi liberado.
Com o suspeito, os policiais apreenderam uma arma de fogo e munições. A arma utilizada pelo policial também foi recolhida e encaminhada para perícia.
A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional de Cruzeiro como porte ilegal de arma de fogo, resistência, legítima defesa e lesão corporal decorrente de intervenção policial. O jovem permaneceu preso em flagrante, e o caso será investigado pelas autoridades competentes.