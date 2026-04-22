Uma mulher de 29 anos luta pela vida após ser esfaqueada durante uma briga entre vizinhos na noite desta terça-feira (21), no bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela Polícia Civil.
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A vítima, identificada como Jenifer Rosa de Oliveira, foi atingida por golpes de faca na região do abdômen e no ombro. Ela foi socorrida por familiares e levada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde permanece internada em estado grave.
Confusão generalizada terminou em violência
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente tratada como desentendimento entre vizinhos na Rua Abílio Pereira Dias.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram diversas pessoas alteradas na via pública. Testemunhas relataram que a confusão começou dentro de uma residência, após uma discussão entre dois irmãos.
O desentendimento teria evoluído para agressões físicas e, em seguida, envolveu vizinhos, ampliando o tumulto na rua.
Troca de agressões antecedeu as facadas
Durante a briga, Jenifer teria ferido um dos envolvidos, identificado como Carlos Eduardo dos Santos, com um objeto perfurocortante na mão.
Na sequência, segundo relatos colhidos no local, um homem ainda não identificado (apontado como conhecido de um familiar) teria desferido os golpes de faca contra a mulher. O suspeito fugiu em um veículo de cor cinza e não foi localizado até o momento.
Investigação em andamento
A Polícia Civil informou que o caso segue em apuração e que novas diligências devem ser realizadas, incluindo a oitiva de testemunhas, análise de imagens e laudos periciais.
Até o momento, não foram encontradas armas no local e não houve preservação da cena, o que pode dificultar a investigação.
Estado de saúde é grave
Jenifer não pôde prestar depoimento até agora devido ao seu estado clínico. A polícia aguarda a recuperação da vítima para obter mais detalhes sobre a dinâmica do crime.