Uma mulher de 29 anos luta pela vida após ser esfaqueada durante uma briga entre vizinhos na noite desta terça-feira (21), no bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela Polícia Civil.

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A vítima, identificada como Jenifer Rosa de Oliveira, foi atingida por golpes de faca na região do abdômen e no ombro. Ela foi socorrida por familiares e levada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde permanece internada em estado grave.