A Urbam (Urbanizadora Municipal) terá 10 dias para apresentar estudo sobre o impacto financeiro da aplicação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), de junho de 2025 a maio de 2026, sobre os salários e o vale-refeição dos funcionários.

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A empresa ligada à Prefeitura de São José dos Campos também deverá constar nesse estudo a possibilidade de atender os pleitos relacionados na ação de dissídio coletivo movida pelo SEAAC, sindicato que representa os trabalhadores da Urbam. Parte dos funcionários da empresa está em greve desde o último dia 13 de abril, em São José dos Campos.